Van Valisi Bilmez, otizmli çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi - Son Dakika

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez, otizmli çocuklar ve aileleriyle iftarda bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığınca "Otizm Farkındalık Ayı" etkinliği kapsamında Elite World Otel iş birliği ile etkinlik gerçekleştirdi.

Otizme farkındalık sağlamak ve ailelerin moral motivasyonlarını desteklemek için düzenlenen iftar programında, Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez, ailelerle sohbet etti.

Etkinliğe İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez ve eşi Bilgin Bekmez, Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, Ayhan Şahenk Özel Eğitim ve İş Uygulama Merkezi'nde görevli özel eğitim öğretmenleri, çok sayıda otizmli öğrenci ve aileleri de katıldı.