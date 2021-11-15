Van Valisi Bilmez, Özalp ve Saray'daki yatırımları inceledi - Son Dakika

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Özalp ve Saray ilçelerinde devam eden yatırımları inceledi.

Özalp ilçesini ziyaret eden Bilmez, çalışmalar hakkında Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Nasır'dan bilgi aldı.

Büyükşehir Belediyesince ilçe merkezinde yenilenen 1,5 kilometrelik Atatürk Caddesi'ni gezen Bilmez, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Daha sonra Saray ilçesine geçen Bilmez'i Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman karşıladı.

Büyükşehir Belediyesince yapılan 5,2 kilometrelik, Çaybağı ve Örenborç mahallelerindeki beton yol çalışmalarını inceleyen Bilmez, ardından Van-Özalp kara yolunda bulunan Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi'nde incelemelerde bulundu, çalışmalarla ilgili Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Özvan ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Son olarak Fidanlık-İskele Sahil Yolu'ndaki çalışmaları denetleyen Bilmez'e, AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel eşlik etti.