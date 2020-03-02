Van Valisi Bilmez, Saray'da depremden etkilenen mahalleleri gezdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van Valisi Bilmez, Saray'da depremden etkilenen mahalleleri gezdi - Son Dakika

Van Valisi Bilmez, Saray'da depremden etkilenen mahalleleri gezdi

6 saat önce

VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İran merkezli 5.9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Saray ilçesindeki mahalleleri gezerek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Van Valisi Bilmez, Saray'da depremden etkilenen mahalleleri gezdi, System.String[]

VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İran merkezli 5.9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Saray ilçesindeki mahalleleri gezerek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

İran'ın Hoy kentinde meydana gelen ve Başkale ile Saray ilçelerinde yıkıma sebep olan 5.9 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Bu kapsamda çalışmaları yerinde incelemek için 2 gün önce Başkale'de 8 mahalleyi gezen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Saray'da da depremden etkilenen Turanlar, Koçbaşı, Karahisar, Örenburç, Keçikayası ve Kapıköy mahallerini ziyaret etti. AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas, Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, AFAD ve UMKE yetkileriyle birlikte sabah saatlerinde Turanlar mahallesine gelen Vali Bilmez, depremzede vatandaşlarla bir araya gelerek, bugüne kadar yapılan ve bundan sonra yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

'YARALAR HIZLA SARILIYOR'

Depremin ilk anından itibaren sahada olduklarını ifade eden Vali Bilmez, bunun ülkemizin vatandaşlarına verdiği değerin bir göstergesi olduğunu söyledi. Vali Bilmez, şunları söyledi:

"Vekillerimizle, AFAD, Tarım Orman Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte bugün sizlere 'geçmiş olsun' demeye geldik. Buradaki mahallerimiz de depremlerden etkilendi. Sıkıntılarınız bizim sıkıntımız, acılarınız bizim acılarımızdır. Bu depremde biliyorsunuz Başkale ilçemizde 10 vatandaşımız hayatını kaybetti, 67 vatandaşımız da yaralandı. Tekrar vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralı olan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Bizler depremin ilk anından itibaren vatandaşlarımızın yanında olduk. Çok şükür yapılan çalışmalarla da depremzede vatandaşlarımızın yaraları hızla sarılıyor. Bir yandan da hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Burada sizlere de önemli görevler düşüyor. Sizlerden birlik beraberlik bekliyoruz. Yetkili arkadaşlara lütfen yardımcı olun. Yardımlarınızla işler o kadar seri devam eder ve sizlerin mağduriyeti ortadan kalkmış olur."

Ziyaretlerin ardından Kapıköy Sınır Kapısı'na gelen Vali Bilmez, burada kurulan sahra hastanelerinde incelemelerde bulundu.


Emin Bilmez, Saray, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:08 Kaynak: DHA
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