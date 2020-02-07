Van Valisi Bilmez: "Teknik ekip olay mahallinde sismik inceleme yaptı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van Valisi Bilmez: 'Teknik ekip olay mahallinde sismik inceleme yaptı' - Son Dakika

Van Valisi Bilmez: "Teknik ekip olay mahallinde sismik inceleme yaptı"

7 saat önce

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, çığın altında kalarak şehit olan güvenlik korucuları ve itfaiye personelinin Çatak ilçesindeki ailelerine taziyede bulundu.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, çığın altında kalarak şehit olan güvenlik korucuları ve itfaiye personelinin Çatak ilçesindeki ailelerine taziyede bulundu.

Bilmez ve Kaya, ilçedeki merkez camisi taziye evinde, taziyeleri kabul eden itfaiye personeli Emrullah Ersarı ve Fevzi Sevinç'in ailelerini ziyaret ederek başsağlığı dileklerinde bulundu.

Daha sonra Alacayer Mahallesi'ne geçen Bilmez ve Kaya, şehit güvenlik korucuları Mehmet Esen, Nimetullah Mantaş, Abdulselam Mantaş, Bayram Bulcar, Hekim Kazgan, Metin Mantaş, Nimet İnçamur, Tahsin Karan ve Nesim Yavuz'un ailelerine taziyelerini iletti.

Bilmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, en çok can kaybının olduğu Çatak'ta ailelerin acısına ortak olmak istediklerini söyledi.

Acıların paylaştıkça azaldığını vurgulayan Bilmez, "Bölgedeki koşullar çok olumsuz olduğu için teknik ekip, olay mahallinde sismik incelemeler yaptı. Bugün için çalışmalara ara verildi. Koşullar uygun olur olmaz tekrar inceleme yaparak çığın altında kalan bir kardeşimizi aramaya devam deceğiz. Umarım en kısa zamanda onu da çığın altından çıkarırız." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya da son zaman ülke olarak büyük bir acı yaşadıklarını belirtti.

Böyle acı günlerde milletçe kenetlendiklerini ifade eden Kaya, şunları kaydetti:

"Böyle günler birlik ve beraberliğimizi geliştirdiğimiz günler oluyor. Taziye ziyaretleri için buradayım. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın taziye dileklerini iletiyoruz. Çok büyük bir acı yaşandı. Can kurtarmak için milletimiz canlarından oldu. Milletimizin başı sağ olsun. Rabbim bir daha böyle bir acı yaşatmasın."

Taziye ziyaretlerine, AK Parti Van Milletvekilleri İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, Jandarma TEM Daire Başkanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Bahçesaray Kaymakamı Muhammet Öztabak, Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu da katıldı.

Van Valisi Bilmez: Teknik ekip olay mahallinde sismik inceleme yaptı

İtfaiye, Çatak, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:51 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, Van'daki çığ felaketini araştırmak için 3 müfettiş görevlendirdi
Erdoğan, çığ felaketinde şehit düşen askerin cenaze törenine katıldı: Biz buna sabredeceğiz İdlib'deki hain saldırıda yaralanan Uzman Erbaş Zekeriya Demir, yaşadıklarını anlattı Son Dakika: Tuzla'daki Piyade Okul Komutanlığı'nda yangın! Çok sayıda patlama meydana geldi

Son Dakika Haberleri
22:37 Hadise, O Ses Türkiye'de giydiği dekolteli elbiseyle sosyal medyayı salladı
21:14 Aleyna Tilki'nin Instagram'daki son paylaşımına beğeni yağdı
20:36 Ünlü isimlerden 'Şeyma Yıldız' paylaşımı
20:22 Haluk Levent'ten kendisini yakan Adem Yarıcı paylaşımı: Çocukları valilik himayesinde
19:46 Demi Lovato ve Machine Gun Kelly birlikte mi?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 00:02:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Van Valisi Bilmez: "Teknik ekip olay mahallinde sismik inceleme yaptı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]