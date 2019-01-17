Van Valisi Bilmez: Terör Örgütü ile İltisaklı Muhtar İstemiyoruz

VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İran sınırında bulunan Saray ilçesinde incelemelerde bulundu.

VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İran sınırında bulunan Saray ilçesinde incelemelerde bulundu. Muhtarlarla toplantı yapan Vali Bilmez, terörle mücadelede muhtarlardan destek isteyerek, "Bu konuda muhtarların çok dikkatli olması gerekir. Herhangi bir terör örgütü ile iltisaklı muhtar istemiyoruz. Yıllardır süren terör ülkemize, bölgemize ve ilimize büyük zarar verdi. Özellikle bu bölgeye her alanda büyük zarar verdi. Terörün ortaya çıkardığı sıkıntıları hepimiz yaşıyoruz" dedi.



Vali Bilmez, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdür Vekili Ali Akkaş, Vaski Genel Müdürü Ali Tekataş, Van Büyükşehir Belediyesi'nden ilgili daire başkanları ve kurum müdürleri ile birlikte İran sınırında bulunan Saray ilçesini ziyaret etti.



İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın ve ilçedeki kurum amirleri tarafından karşılanan Vali Bilmez, Kaymakamlığı ziyaret ederek, bölgede yapılan yatırımlarla ilgili bilgi aldı.



Kaymakamlık ziyaretinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nı da ziyaret edip, burada görev yapan güvenlik güçleri ile bir araya gelen Vali Bilmez, daha sonra belediyeye ait düğün salonunda mahalle muhtarlarıyla toplantı yaptı.



TERÖRE KARŞI BİRLİK OLMALIYIZ



Toplantıda birlik ve beraberlik vurgusu yapan Bilmez, muhtarların terör örgütü konusunda çok dikkatli olması gerektiğini ve kendilerine yardımcı olmasını istedi. Vali Bilmez şunları kaydetti:



"Yıllardır süren terör ülkemize, bölgemize ve ilimize büyük zarar verdi. Özellikle bu bölgeye her alanda büyük zarar verdi. Terörün ortaya çıkardığı sıkıntıları hepimiz yaşıyoruz. Bakın ilimizin en büyük sorunlarından biri işsizlik. İşsizlik sorununu çözmek için bu bölgelere yatırım gelmesi lazım. Bunu için buralarda huzurun sağlanması gerekiyor. Çünkü güvenlik sorunu olan bir yere yatırımcı gelmez. Bunları iyi düşünelim. İnsanların hepsi kardeştir. Sorunlar silahla, şiddetle çözülmez. Van dünyada doğal ve tarihi zenginlik açısından çok önemli bir yerdir. Van terör ve güvenlik sorunlarıyla değil, tarihi zenginliği, turizmi ve güzellikleriyle anılmalıdır. Biz bunun için çaba göstereceğiz. Bunu hep birlikte başaracağız. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devletimizin yetkili tüm kurumları muhtarlara büyük önem veriyor. Muhtarların şartları, sosyal hakları düzenlendi. Muhtarlar artık sorunlarını direkt olarak en üst makamlara ulaştırabiliyor. Muhtarlar mahallelerinde devletin temsilcileridir. Muhtarlardan sadakat bekliyoruz. Herhangi bir terör örgütü ile iltisaklı muhtar istemiyoruz. Bölge bizim. Bölgemize sahip çıkacağız. Kim ilimiz, ilçemiz için iyi işler yaparsa onun yanında olacağız. Aksini yapanların karşısında olacağız. Saray modern bir ilçe olacak ve bizim vitrinimiz olacak."



Toplantıda söz alan muhtarlar, mahalleleriyle ilgili yaşanan sorunları dile getirdi.



Vali Bilmez, muhtarlar toplantısının ardından ilçe esnafını ziyaret edip, sorunlarını dinledi. Kapıköy Gümrük Kapısı'na geçerek incelemelerde bulunan Vali Bilmez, kapıyla ilgili Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Hayrettin Yıldırım'dan bilgi aldı. Vali Bilmez, yeni kurulan güvenlik sistemlerini inceleyerek, gar binasını da gezdi.



- Van

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