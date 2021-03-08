Van Valisi Bilmez: Toplumu değiştiren, erkekler değil kadınlar - Son Dakika

Van Valisi Bilmez: Toplumu değiştiren, erkekler değil kadınlar

08.03.2021 14:06

Van Valisi Bilmez: Toplumu değiştiren, erkekler değil kadınlarVAN'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kadın Aile Merkezi Daire Başkanlığı'nca kahvaltı programı düzenlendi.

Van Valisi Bilmez: Toplumu değiştiren, erkekler değil kadınlar

VAN'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kadın Aile Merkezi Daire Başkanlığı'nca kahvaltı programı düzenlendi. Programda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "Toplumu değiştiren, erkekler değil kadınlardır. Van, bazı kötü alışkanlıklarından kurtulacaksa bunun mutlaka öncülüğü kadın olmalıdır. Eğer çocuklarımızın uyuşturucunun pençesine düşmesini istemiyorsak kadının burada rolünü tam üstlenmesi lazım" dedi.

Kentte Dünya Kadınlar Günü, Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Merkezi Daire Başkanlığı'nın otelde düzenlediği kahvaltı programı ile kutlandı. Programa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile eşi Meral Bilmez, Kadın Aile Merkezi Daire Başkanı Selma Biçek ve çok sayıda kişi katıldı.

Tüm kadınların gününü kutlayarak, konuşmasına başlayan Vali Bilmez, şunları söyledi:

"İnsan hayatta iyi bir iş seçebilir, siyasi düşüncesini seçebilir, yaşam biçimini kendi iradesiyle seçebilir; ama insanoğlunun seçemediği temel şeylerden biri cinsiyeti bir de annesi ve babasını seçemez. Maalesef bizim yaşadığımız dünyada hem cinsiyet ayrımının hem soy ayrımına, toplumda bir kısmın diğer bir kısmını ötekileştirdiğine şahitlik ediyoruz. Eğer çağdaş bir toplum olacaksak, toplumumuz dünya toplumlarıyla yarışacaksak dünyayı hep birlikte görmek zorundayız. Onun için kadınlarımız, hayatın her alanında olmalı. Toplumu değiştiren, erkekler değil kadınlardır. Van, bazı kötü alışkanlıklarından kurtulacaksa bunun mutlaka öncülüğü kadın olmalıdır. Eğer çocuklarımızın uyuşturucunun pençesine düşmesini istemiyorsak kadının burada rolünü tam üstlenmesi lazım. Eğer biz sokakların ve iş yerlerinin temiz olmasını istiyorsak hayatın her alanında kadın olması lazım; ama maalesef bölgemizde de ilimizde de hayat, genelde erkeklere göre dizayn edilir. Cumhuriyet Caddesi'nde lavabo ihtiyacı olan bir kadının gidebileceği hiçbir yer öngörülmemiş. İnşallah yakında eski devlet hastanesi yanına bir millet bahçesi yapılacak. Ona tek müdahale ettiğim, tek istediğim; kadınların makyajını yapabileceği, çocuğunun altını değiştirebileceği, abdest alabileceği bir yer olması. Bunu istedik ve bu projeye de dahil edildi."

Vali Bilmez, kadınlardan her yönüyle erkeklere örnek olmasını isteyerek, bu konuda destek beklediğini belirtti. Bilmez ve eşi Meral Bilmez, daha sonra Kadın Aile Merkezi Daire Başkanı Selma Biçek ile masaları tek tek dolaşarak, günün anısına süs bitkisi fidesi ile karanfil verdi.

Van Valisi Bilmez: Toplumu değiştiren, erkekler değil kadınlar
Van Valisi Bilmez: Toplumu değiştiren, erkekler değil kadınlar
Van Valisi Bilmez: Toplumu değiştiren, erkekler değil kadınlar
Van Valisi Bilmez: Toplumu değiştiren, erkekler değil kadınlar
Van Valisi Bilmez: Toplumu değiştiren, erkekler değil kadınlar
Van Valisi Bilmez: Toplumu değiştiren, erkekler değil kadınlar
Van Valisi Bilmez: Toplumu değiştiren, erkekler değil kadınlar
Van Valisi Bilmez: Toplumu değiştiren, erkekler değil kadınlar
Van Valisi Bilmez: Toplumu değiştiren, erkekler değil kadınlar
Van Valisi Bilmez: Toplumu değiştiren, erkekler değil kadınlar

Büyükşehir Belediyesi, Kadınlar Günü, Mart, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van Valisi Bilmez: Toplumu değiştiren, erkekler değil kadınlar - Son Dakika


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