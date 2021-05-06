Van Valisi Bilmez: "Vaka sayımız tekrar yüzün altına düştü" - Son Dakika

Van Valisi Bilmez: "Vaka sayımız tekrar yüzün altına düştü"

06.05.2021 18:33

Van Valisi Bilmez: "Vaka sayımız tekrar yüzün altına düştü" "Yaşlı nüfusunun tümüne yakını aşı oldu" "Van halkının duyarlılığı bizi iyi konumda tuttu" Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, sağlık ekipleri ve kolluk güçlerinin özverili çalışması ile Van halkının...

Van Valisi Bilmez: "Vaka sayımız tekrar yüzün altına düştü"

"Yaşlı nüfusunun tümüne yakını aşı oldu"

"Van halkının duyarlılığı bizi iyi konumda tuttu"

VAN - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, sağlık ekipleri ve kolluk güçlerinin özverili çalışması ile Van halkının duyarlı olmasının korona virüs vaka sayısını düşürdüğünü söyledi.

Sağlık Bakanlığı'nın haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren haritada Van'ın vaka sayısı 100'ün altına düşerek, tam kapanmayla birlikte Türkiye'nin en iyi 5 ili arasına girdi. Bakanlığın riskli bölgeleri gösteren haritasında hasta sayısının ve yayılımının azaldığı dikkat çekerken, il merkezindeki kırmızı nokta sayısının da azaldığı görüldü. Korona virüs yayılımını ve riskli bölgelerini gösteren uygulamada özellikle kent merkezi daha önceki döneme göre artan yoğunlukların azaldığı görüldü.

"Halkın desteğini görüyoruz"

İHA muhabirine konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van halkının son dönemde bilinçli davranmasıyla vaka sayının düştüğünü belirtti. Vali Bilmez, "Bütün Türkiye'de artış yaşanırken, gecikmeli de olsa bir artış bize de yansıdı. Günlük vaka sayımız 10-20 bandındayken, bir anda 200 bandına kadar çıktı. Ancak aldığımız tedbirler, il dışından gelenleri şehrin girişinde kontrol etmemiz, bunlara taahhütname imzalatarak evde tutmaya devam etmemiz, sokakta dolaşan hastaların tespit edilerek yurda alınmasının ciddi faydalarını gördük. Sağlık ekiplerimizin ayrıca şüpheli hastayı evde muayene ederek, tedavisini de evde başlatması, sadece hastaneye gitmesi gerekenleri de ambulansla hastaneye taşımasının ciddi katkıları oldu. Emniyet ve jandarma ekipleri izole edilen vakayı birebir takip ediyor. Geçen yılın eylül ayından bu yana halkımız ciddi bir bilinçle hareket ediyor. Sağlık ekiplerinin, kolluk güçlerimizin ve Van halkının duyarlılığı bizi iyi konumda tuttu" dedi.

"Hep birlikte başaracağız"

Sağlık Bakanlığının haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren haritada vaka sayısının tekrar yüzün altına düştüğüne dikkat çeken Bilmez, "Umarım bu sayı önümüzdeki haftalarda daha da düşer. Hemşerilerimizden maske, mesafe ve temizlik konusundaki duyarlıklarına devam etmelerini ve bir süre daha toplu etkinliklerde bulunmamaları, özelikle iftarda bir araya gelinmemeli ve önümüzdeki bayramda da yine fedakarlık yapıp büyüklerimizin bayramını uzaktan kutlamalarını istiyoruz. İnşallah hep birlikte başaracağız" diye konuştu.

"Hastane doluluk oranında Türkiye ortalamasının atındayız"

Hastanedeki doluluk oranının arttığını ancak buna rağmen Türkiye ortalamasının altında olduklarını dile getiren Bilmez, "Hastanemizdeki doluluk oranında bir artış var. Ancak Türkiye ortalamasına göre yüzde 30 civarındadır. Ancak yüzde 14'lerde, yüzde 30'a çıktık. Önünüzdeki haftadan itibaren tekrar 20'nin altına düşeceğiz" şeklinde konuştu.

"Aşı önündeki olumsuz dirençler kırıldı"

Aşı önündeki olumsuz dirençlerin tamamının kırıldığının altını çizen Bilmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu an aşıdaki dezavantajımız daha önce sağlık ekiplerimiz köyde aşı yapıyordu. Ancak bu BioNtech aşısının hastanede yapılması lazım. Aşı olacak kişiyi hastaneye getirme gibi zorunluluğumuzdan dolayı biraz daha yavaş ilerliyor. Ama ilk dönemde daha hızlı ilerledik. En büyük avantajımız bölgemizdeki 65 yaş üstü vatandaşlarımızın tümüne yakını ekiplerimiz tarafından aşılandı. Hastanemizin boş olmasının en büyük sebebi de yaşlı nüfusunun tümüne yakının aşı olmasıdır. En büyük dezavantajımızdan biride kapanmadan önce il dışından gelen vatandaşların biraz olumsuz etkilemesi oldu."

Van Valisi Bilmez: Vaka sayımız tekrar yüzün altına düştü
Van Valisi Bilmez: Vaka sayımız tekrar yüzün altına düştü
Van Valisi Bilmez: Vaka sayımız tekrar yüzün altına düştü
Van Valisi Bilmez: Vaka sayımız tekrar yüzün altına düştü

Emin Bilmez, Koronavirüs, Türkiye, Van, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Van Valisi Bilmez: 'Vaka sayımız tekrar yüzün altına düştü' - Son Dakika


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