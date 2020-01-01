Van Valisi Bilmez, yeni yıla nöbete giren güvenlik güçlerini ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van Valisi Bilmez, yeni yıla nöbete giren güvenlik güçlerini ziyaret etti - Son Dakika

Van Valisi Bilmez, yeni yıla nöbete giren güvenlik güçlerini ziyaret etti

6 saat önce

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, vatandaşların huzurlu ve güvenli şekilde yeni yıla girmesi için görev başında bulunan asker, polis, AFAD, zabıta ve 112 acil servis personelini ziyaret etti.

Van Valisi Bilmez, yeni yıla nöbete giren güvenlik güçlerini ziyaret etti, System.String[]

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, vatandaşların huzurlu ve güvenli şekilde yeni yıla girmesi için görev başında bulunan asker, polis, AFAD, zabıta ve 112 acil servis personelini ziyaret etti.


Vali Bilmez, yeni yıl dolayısıyla beraberinde AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ile birlikte kentteki kamu kurumları ile arama noktalarında görevli güvenlik güçlerini ziyaret etti. 2020 yılına saatler kala beraberindekiler ile birlikte ilk olarak Van- Özalp yolu üzerinde ortak uygulama yapan polis ve jandarma ekiplerin ziyaret etti. Uygulama noktasında durdurulan araçlardaki vatandaşlarla da sohbet eden Vali Bilmez ve beraberindekiler daha sonra Van- Erciş yolu üzerindeki kontrol noktasına geçti. Burada da polis ve jandarma ile tokalaşan Vali Bilmez, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladıktan sonra bölgeden ayrılıp AFAD Van İl Müdürlüğü'ne gitti. Burada nöbetçi personelin yeni yılını da kutlayan Vali Bilmez, daha sonra Zabıta Daire Başkanlığı'na giderek zabıtalarla bir araya geldi. Zabıtaların da yeni yılını kutlayan vali Bilmez, Mareşal Çakmak Caddesi, Kültür Sokak ve Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki esnaf ve vatandaşların yeni yılını kutladı. Vali Bilmez ve beraberindekiler ile birlikte taraftarla sokağına geldiğinde bir grup gencin daveti üzerinde çay içip sohbet ettiler. Gençler ile sohbetin ardından Van 112 Acil Sağlık Hizmetleri Komuta Kontrol Merkezine giden Vali Bilmez ve beraberindekiler, burada Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu ve Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Onur Mahmutoğlu tarafından karşılandı. Burada tek tek personelle ilgilenen ve yeni yıllarını kutlayan Vali Bilmez, buradaki ziyaretin ardından diğer ziyaretlerini gerçekleştirmek üzere 112 Acil Komuta merkezinde ayrıldı. - VAN

Polis, AFAD, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 05:15 Kaynak: İHA
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