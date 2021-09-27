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Van Valisi Bilmez yurt problemlerinin bulunmadığını söyledi - Son Dakika

Van Valisi Bilmez yurt problemlerinin bulunmadığını söyledi

27.09.2021 17:09
Van Valisi Bilmez yurt problemlerinin bulunmadığını söyledi, System.String[]

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, kentte öğrencilerin yurtla ilgili probleminin bulunmadığını belirterek, "Bu sabah toplantı yaptık. Öğrencilerimizi yurtlara yerleştirmede herhangi bir darboğazımız yok." dedi.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, kentte öğrencilerin yurtla ilgili probleminin bulunmadığını belirterek, "Bu sabah toplantı yaptık. Öğrencilerimizi yurtlara yerleştirmede herhangi bir darboğazımız yok." dedi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) 2021-2022 akademik yılı açılış töreni gerçekleştirildi.

Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, öğretim üyelerinin müzik dinletisiyle devam etti.

Törende konuşan Vali Bilmez, yeni akademik yılın hayırlı olmasını ve öğrencilerin, sınıflarından bir daha ayrı kalmayacakları bir dönem geçirmelerini diledi.

Van'da üniversite öğrencilerinin yurt sorunu yaşamadığını belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın yurtla ilgili bir problemi bulunmamaktadır. Bu sabah toplantı yaptık. Öğrencilerimizi yurtlara yerleştirmede herhangi bir darboğazımız yok. Velilerimiz bu konuda rahat olsunlar. Şu an misafir olan öğrencilerimizin, özellikle kız öğrencilerimizin de yerleşimi tamamlanacak. Velilerimizin, çocuklarının emin ellerde olduğunu bilmelerini isterim."

Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise yaklaşık 2 yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korpnavirüsün (Kovid-19) eğitim koşullarını da olumsuz etkilediğini aktardı.

YYÜ yönetiminin, akademik ve idari personelinin kısa sürede uzaktan eğitim koşullarına uyum sağlayarak salgından kaynaklı olumsuzlukları en aza indirmek için gayret gösterdiğini aktaran Şevli, şunları söyledi:

"Hocalarımızın öğrencilerini çok özlediklerini ve onlarla yüz yüze ders işlemeyi dört gözle beklediklerini biliyorduk. Sabır gösterdik ve nihayet özlemimiz sona erdi. Uzun bir aradan sonra öğrencilerimizle bir araya gelebildik. Hazırlıklarımızı tamamlayıp üniversitemizi 13 Eylül'de açtık. Bu bizi rehavete sürüklemesin. Yaşadığımız bu zor günleri sağlıklı şekilde atlatmak için lütfen aşılarımızı olalım, her yerde mesafemizi korumaya, maskelerimizi takmaya dikkat edelim. Yüz yüze eğitimi başlatabilmemizde en büyük rolü oynayanlar, pandeminin başından bugüne her türlü fedakarlığı gösteren sağlık çalışanlarımızdır. Onlara sonsuz şükranlarımı sunuyorum."

AK Parti Van Milletvekilleri Abdulahat Arvas ile Osman Nuri Gülaçar'ın da konuşma yaptığı program, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Sait Ebinç'in verdiği ilk dersle sona erdi.

Törene Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Mehmet Atanur Aydın, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Mühendislik Fakültesi, Emin Bilmez, Üniversite, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van Valisi Bilmez yurt problemlerinin bulunmadığını söyledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van Valisi Bilmez yurt problemlerinin bulunmadığını söyledi - Son Dakika
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