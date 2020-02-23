Van Valisi: "İlk belirlemelere göre can ve mal kaybımız yok" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van Valisi: 'İlk belirlemelere göre can ve mal kaybımız yok' - Son Dakika

Van Valisi: "İlk belirlemelere göre can ve mal kaybımız yok"

7 saat önce

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, İran'daki depremin kentte de hissedildiğini, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadığını açıkladı.

Van Valisi:

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, İran'daki depremin kentte de hissedildiğini, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadığını açıkladı.


Vali Mehmet Emin Bilmez, İran'da meydana gelen ve Van'da da hissedilen depreme ilişkin açıklama yaptı. Bilmez, "Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan saat 08.53'te 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlimizde de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybımız yoktur. Sınır bölgemizdeki mahallelerimizden bilgi almaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - VAN

Emin Bilmez, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 10:18 Kaynak: İHA
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