Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: "An itibarıyla bu köylerimizde enkaz altında kimse bulunmamaktadır." - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: 'An itibarıyla bu köylerimizde enkaz altında kimse bulunmamaktadır.' - Son Dakika

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: "An itibarıyla bu köylerimizde enkaz altında kimse bulunmamaktadır."

6 saat önce

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: "An itibarıyla bu köylerimizde enkaz altında kimse bulunmamaktadır.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez:

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: "An itibarıyla bu köylerimizde enkaz altında kimse bulunmamaktadır."

Emin Bilmez, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 12:36 Kaynak: AA
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