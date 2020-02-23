Son Dakika › Güncel › Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: 'An itibarıyla bu köylerimizde enkaz altında kimse bulunmamaktadır.' - Son Dakika
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: "An itibarıyla bu köylerimizde enkaz altında kimse bulunmamaktadır."
6 saat önce
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: "An itibarıyla bu köylerimizde enkaz altında kimse bulunmamaktadır.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 12:36 Kaynak: AA
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: "An itibarıyla bu köylerimizde enkaz altında kimse bulunmamaktadır."
Son Dakika Son Dakika: İran'daki 5.9 büyüklüğündeki deprem Van'da kerpiç evlerin yıkılmasına neden oldu Afet Uzmanı Yıldırım Güngör canlı yayında uyardı: Kerpiç evler yıkılabilir, boşaltılmalı Van'dan yürek yakan feryat! Eşi ve üç çocuğunu kaybetti İran'daki ikinci depremin ardından vatandaşlar sokağa çıktı