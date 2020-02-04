Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: "Çığ altında kalan minibüste 10-15 kişi bulunduğunu tahmin ediyoruz. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: 'Çığ altında kalan minibüste 10-15 kişi bulunduğunu tahmin ediyoruz. - Son Dakika

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: "Çığ altında kalan minibüste 10-15 kişi bulunduğunu tahmin ediyoruz.

27 dakika önce

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: "Çığ altında kalan minibüste 10-15 kişi bulunduğunu tahmin ediyoruz.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez:

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: "Çığ altında kalan minibüste 10-15 kişi bulunduğunu tahmin ediyoruz. 5 kişi kurtarıldı. Ekiplerin arama çalışmaları sürüyor"

Emin Bilmez, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:50 Kaynak: AA
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