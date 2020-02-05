Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: "Çığ altında kalan ekiplerdeki 25 kişi kurtarılarak hastaneye... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: 'Çığ altında kalan ekiplerdeki 25 kişi kurtarılarak hastaneye... - Son Dakika

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: "Çığ altında kalan ekiplerdeki 25 kişi kurtarılarak hastaneye...

12 dakika önce

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: "Çığ altında kalan ekiplerdeki 25 kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez:

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: "Çığ altında kalan ekiplerdeki 25 kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor."

Emin Bilmez, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:18 Kaynak: AA
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