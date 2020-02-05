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Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: "Çığ altında kalan ekiplerdeki 25 kişi kurtarılarak hastaneye...
12 dakika önce
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: "Çığ altında kalan ekiplerdeki 25 kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:18 Kaynak: AA
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: "Çığ altında kalan ekiplerdeki 25 kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor."
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