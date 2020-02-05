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Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: "Çığ altındakileri arayan AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin üzerine de...
6 saat önce
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: "Çığ altındakileri arayan AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin üzerine de çığ düştü.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:32 Kaynak: AA
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: "Çığ altındakileri arayan AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin üzerine de çığ düştü. Kurtarma çalışması başlatıldı."
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