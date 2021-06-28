Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'den Kovid-19 aşısı yaptırmayanlara çağrı Açıklaması - Son Dakika

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede aşının önemli yer tuttuğunu belirterek, vatandaşlara aşı yaptırmaları çağrısında bulundu.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat ve İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünetçioğlu ile basın toplantısı düzenleyen Bilmez, kentteki aşılama çalışmalarıyla son durum hakkında bilgi verdi.

Sağlık çalışanları başta olmak üzere güvenlik güçlerinin, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim personeli ile gönüllü vatandaşların salgına karşı sahada ciddi bir mücadele verdiğini belirten Bilmez, 1 Temmuz'da yeni bir dönemin başlayacağını anımsattı.

Kentteki vaka sayıları ve aşılama oranlarıyla ilgili bilgileri de paylaşan Bilmez, şöyle konuştu:

"Maalesef ilimizde aşılama arzuladığımız bir seviyede değil. 30 büyükşehirde ortalama aşılama oranı yüzde 52 iken kentimizde bu oran yüzde 35 civarında. Ülke genelinde vaka sayılarında azalma yaşanırken kentte vaka sayısında bir azalma hala görülmedi. Günlük 100-120 civarında pozitif vaka tespit ediliyor. Hastanelerde Kovid-19 için ayrılan bölümlerde yüzde 30 civarında bir doluluk var. Aşılamada 81 il arasında 71. sıradayız. Tüm devlet hastanelerimizde aşılama çalışmaları saat 08.00 ile 24.00 arası, sağlık ocakları ve aile hekimliklerimizde ise saat 08.00 ile 17.00 arasında yapılıyor. Kurumların haricinde ilçe sağlık müdürlüklerine bağlı 63 ekip ve 213 personel sahada aşılama hizmetlerini yürütmektedir."

"Hindistan varyantı ilimizde tespit edildi"

İl genelinde aşı stokuyla ilgili bir problemin bulunmadığını vurgulayan Bilmez, Türkiye'nin aşı problemi bulunmayan nadir ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Bilmez, şunları dile getirdi:

"Sağlık Bakanlığımızın bu konudaki çalışmaları iyi sonuç verdi. Van'da günde 25 bin kişi aşı olmak isterse bunları aşılayacak hem ekibimiz var hem de aşımız var. Hindistan varyantı da ilimizde tespit edildi. 8 vakamız var. Aşı konusunda gayret göstermemiz lazım. Vatandaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstermemesinden dolayı aşılamada geri kalıyoruz. Aşılamada günlük 12 bin kişiyi bir türlü geçemedik. Hafta sonları dört bin civarında aşı yapabiliyoruz."

"Aşı sıralamasında ilk 5'e girmemiz gerekiyor"

Herkesin aşı konusunda duyarlı olması gerektiğini ifade eden Bilmez, Kovid-19'la mücadelede Türkiye'de en iyi illerinden biri olmayı başardıkları gibi gelecek 1-2 ay içinde aşılamada da en iyi illerden biri olmayı hedeflediklerini kaydetti.

Ticari hayatın bir an önce normalleşmesi, yeni dönemde okulların hiçbir kısıtlamaya tabi olmadan açılabilmesi için 18 yaşını doldurmuş herkesin aşısını yaptırması gerektiğini dile getiren Bilmez, şunları söyledi:

"Aşı sıralamasında Türkiye'de ilk 5'e girmemiz gerekiyor. Aşılamada başarı sağlayamazsak bazı kısıtlamalara gidebiliriz. Kamu kurumlarına girişlerde aşı olma şartının aranması, uçak bileti, şehirlerarası toplu taşımada aşı olma şartı aranabilir. Vatandaşlarımızın da mağdur olmaması için şimdiden aşılarını yaptırmaları gerekiyor. Kentimizin birçok noktasında aşı çadırları kurulmuş. İhtiyaç halinde her yere ekiplerimizi gönderiyoruz."

Toplantının ardından Erciş Oto Galericiler Sitesi'nin protokolü imzalandı.