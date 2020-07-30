Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'den Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bilmez, mesajında, milletin manevi değerlerinin, sosyal yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel, en anlamlı örneklerinin yaşandığı Kurban Bayramı'na kavuşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Kesilen kurbanların insani duyguları derinleştirdiğini, merhamet duygularını harekete geçirdiğini ve çevreye karşı sorumluluklarının farkına varmayı sağladığını aktaran Bilmez, mesajında şu ifadelere yer verdi:

" Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi pandemi tedbirlerine riayet ederek toplu şekilde bayramlaşmaktan kaçınmalı, teknolojinin de desteğiyle kendimizi ve sevdiklerimizi koruma altına almalıyız. Unutmayalım ki, ailelerimizin ve sevdiklerimizin sağlıklı olduğu her gün bizlerin bayramıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve aileleri olmak üzere tüm Vanlı hemşirelerimizin, milletimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, ülkemize ve tüm dünyaya sağlık, mutluluk ve barış getirmesini diliyorum."