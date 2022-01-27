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Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, gümrük personelinin gününü kutladı - Son Dakika

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, gümrük personelinin gününü kutladı

27.01.2022 08:57
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, gümrük personelinin gününü kutladı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "26 Ocak Dünya Gümrük Günü" dolayısıyla Kapıköy Gümrük Kapısı'nda görevli personeli ziyaret etti.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "26 Ocak Dünya Gümrük Günü" dolayısıyla Kapıköy Gümrük Kapısı'nda görevli personeli ziyaret etti.

Van'ın İran'a açılan Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı'na gelen Bilmez'i, Kaymakam Yunus Ataman karşıladı.

Sınır kapısında yürütülen çalışmalar hakkında Ataman'dan bilgi alan Bilmez, gümrük personelinin gününü kutladı.

Bilmez, Kapıköy Gümrük Kapısı'nın Van'dan dünyaya açılan bir pencere olduğunu söyledi.

Gümrük personelinin önemli görevler üstelendiğini belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"Her zaman yanınızda olduğumuzu bilmeniz için buradayız. Gözümüz kulağımız sürekli sizlerde. Kapıköy Gümrük Kapısı ilimizin ve ülkemizin ekonomisi açısından büyük bir öneme sahip. Önemi her geçen gün artmakta. İran'ın da en kısa zamanda standartlarını geliştirmesini ve kapının daha da hareketlenmesini diliyorum."

Konuşmaların ardından Bilmez, pasta keserek personele başarı belgesi verdi.

Bilmez'e İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın eşlik etti.

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Mehmet Emin Bilmez, Dünya Gümrük Günü, Kapıköy, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, gümrük personelinin gününü kutladı - Son Dakika


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