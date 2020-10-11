Vali Bilmez, Çaldıran'ı ziyaret etti - Son Dakika

Vali Bilmez, Çaldıran'ı ziyaret etti

11.10.2020 18:15
Vali Bilmez, Çaldıran'ı ziyaret etti, System.String[]

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Çaldıran ilçesini ziyaret ederek korona virüs denetimine katıldı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Çaldıran ilçesini ziyaret ederek korona virüs denetimine katıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe ziyaretlerini gerçekleştiren Vali Bilmez, Çaldıran'da pandemi denetimine katıldı. İlk olarak Çaldıran Kaymakamlığı'nı ziyaret eden Vali Bilmez, burada Kaymakam Yusuf Durani Dinç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ve Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari tarafından karşılandı. İlçede pandemi tedbirleri ve ilçenin son durumu ile ilgili Kaymakam Dinç'ten bilgi alan Vali Bilmez, daha sonra husumetli olan iki aile arasında barış sağlanması için düzenlenen programa katıldı. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın da katılımıyla Seytki ve Sipki aşiretleri arasındaki kan davasınınson bulmasının ardından Taş ve Ataş aileleri arasında barış sağlandı.

Daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret eden Vali Bilmez, çarşı esnafını dolaşarak hayırlı, bereketli kazançlar diledi. Denetlemede esnafı ve vatandaşları hijyen, maske ve sosyal mesafe konusunda uyararak, sorun ve taleplerini dinleyen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'e Kaymakam Yusuf Durani Dinç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ve Belediye Başkanı Şefik Ensari eşlik etti. - VAN

Vali Bilmez, Çaldıran'ı ziyaret etti
Vali Bilmez, Çaldıran'ı ziyaret etti
Vali Bilmez, Çaldıran'ı ziyaret etti
Vali Bilmez, Çaldıran'ı ziyaret etti
Vali Bilmez, Çaldıran'ı ziyaret etti

Mehmet Emin Bilmez, Jandarma, Çaldıran, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Bilmez, Çaldıran'ı ziyaret etti - Son Dakika

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