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Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Kurtarma ekibinin üzerine çığ düştü" dedi.
6 saat önce
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Kurtarma ekibinin üzerine çığ düştü" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:29 Kaynak: İHA
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Kurtarma ekibinin üzerine çığ düştü" dedi. - VAN
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