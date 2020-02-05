Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Kurtarma ekibinin üzerine çığ düştü" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, 'Kurtarma ekibinin üzerine çığ düştü' - Son Dakika

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Kurtarma ekibinin üzerine çığ düştü"

6 saat önce

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Kurtarma ekibinin üzerine çığ düştü" dedi.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez,

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Kurtarma ekibinin üzerine çığ düştü" dedi.

(İHA)

Emin Bilmez, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:35 Kaynak: İHA
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