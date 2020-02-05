Son Dakika › Güncel › Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, 'Kurtarma ekibinin üzerine çığ düştü' - Son Dakika
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Kurtarma ekibinin üzerine çığ düştü"
6 saat önce
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Kurtarma ekibinin üzerine çığ düştü" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:35 Kaynak: İHA
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Kurtarma ekibinin üzerine çığ düştü" dedi.
(İHA)
Son Dakika Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar! Van Hastanesi'ne getirilen yaralıların isimleri megafonla birer birer açıklandı Son dakika: Van'da çığ faciasının meydana geldiği bölge uyarıların ardından boşaltıldı MHP Lideri Devlet Bahçeli'den çığ açıklaması