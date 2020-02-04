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Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: "Minibüsün üzerine çığ düştüğü ihbarı üzerine AFAD, UMKE, 112 Acil...
6 saat önce
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: "Minibüsün üzerine çığ düştüğü ihbarı üzerine AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 06:14 Kaynak: AA
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: "Minibüsün üzerine çığ düştüğü ihbarı üzerine AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Bölgede yoğun kar yağışı ve tipi etkili."
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