Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: "Minibüsün üzerine çığ düştüğü ihbarı üzerine AFAD, UMKE, 112 Acil... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: 'Minibüsün üzerine çığ düştüğü ihbarı üzerine AFAD, UMKE, 112 Acil... - Son Dakika

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: "Minibüsün üzerine çığ düştüğü ihbarı üzerine AFAD, UMKE, 112 Acil...

6 saat önce

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: "Minibüsün üzerine çığ düştüğü ihbarı üzerine AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez:

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: "Minibüsün üzerine çığ düştüğü ihbarı üzerine AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Bölgede yoğun kar yağışı ve tipi etkili."

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Emin Bilmez, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 06:14 Kaynak: AA
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