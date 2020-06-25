Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: "(Özalp ilçesindeki deprem) Bir köyde bir ev kısmen yıkıldı, can... - Son Dakika

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: "(Özalp ilçesindeki deprem) Bir köyde bir ev kısmen yıkıldı, can...
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: "(Özalp ilçesindeki deprem) Bir köyde bir ev kısmen yıkıldı, can kaybımız yok."
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: " (Özalp ilçesindeki deprem) Bir köyde bir ev kısmen yıkıldı, can kaybımız yok."
Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 01:37 Kaynak: AA
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