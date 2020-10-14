Van Valisi Mehmet Emin Bilmez yenilenen caddeleri inceledi - Son Dakika

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, prestij cadde uygulaması kapsamında yenilenen caddeleri inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Soydan Kavşağı, Milli Egemenlik, Hastane caddeleri ile Sağlık Sokak'ta yapılan çalışmaları denetleyen Bilmez, esnafın da talep ve önerilerini dinledi.

Bilmez, kentte prestij cadde sayısını artırdıklarını belirterek, bu çalışmalarla kent merkezindeki sıkışıklığın azalacağını söyledi.

Devam eden prestij cadde ve yol çalışmalarının da olduğunu aktaran Bilmez, şöyle konuştu:

"Yapımı son aşamada olan Sağlık sokağımızdayız. Yaklaşık 17 yıldır belediye meclisinden geçen ancak bugüne kadar ötelenen bir çalışma. Bu yolun ışıklandırma ihtiyacının olduğu dile getirildi. Kısa sürede çalışmaları tamamlayacağız. Bununla birlikte Beşyol kavşağındaki trafik yoğunluğu ciddi anlamda rahatlayacak. Ayrıca Milli Egemenlik Caddesi'nden Beşyol'a inen yolda ışıklandırma sorunu vardı. Oranın da ışıklandırmasını yapıyoruz. Bu alandaki kaldırımlar düzeltiliyor. İnşallah kentimizin prestijli cadde sayısını arttırarak, kentin cazibe merkezini genişleteceğiz. Bununla birlikte merkezdeki sıkışıklığı azaltmaya çalışacağız."

Birçok noktada başlatılan çalışmalarda sona gelindiğini ifade Bilmez, "Bu yılki çalışmalarımızda yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Bu süre zarfında yapılan çalışmalardan dolayı esnafımız da rahatsız oldu ama hepsi de hoşgörü ile karşıladı. Bundan dolayı kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Vanlılar en güzel hizmete layık. Bu hizmetlerde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Bilmez'e, Edremit Kaymakamı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Muhammet Fuat Türkman ve Genel Sekreter Yardımcısı Halil İbrahim Ateş eşlik etti.