Van Valisi: Mutluluk kaynağı düğünlerimiz, acılara ev sahipliği yapmamalı - Son Dakika

VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kentte koronavirüs tedavisi gören yoğun bakımdaki hasta sayısında artış olduğunu, bu hastaların yüzde 90'nının 60 yaş ve üstü vatandaşlardan oluştuğunu söyledi. Vali Bilmez, "Taziyelerde, Vanlılar bir duyarlılık gösteriyor ve taziyeyi kurmuyor. Gelenleri ayakta Fatih'a okutarak gönderiyor. Taziyelerde bir başarı elde ettik. Düğünlerde de aynı hassasiyeti göstermemiz lazım" dedi.

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin denetimleri sürerken Van'da da polis ve jandarma, aralıksız çalışma yürütüyor. Vaka sayısında artış yaşanan kentte, geçen hafta valilik tarafından alınan kararla, 65 yaş ve üstü vatandaşların düğün, nişan, sünnet ve mevlit gibi toplu etkinliklere katılımları yasaklandı. Toplu taşıma araçlarına binme saatleri de kıstlandırıldı.