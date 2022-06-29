Van Valisi Ozan Balcı arazide traktörle ot biçti - Son Dakika
Üye Girişi

Van Valisi Ozan Balcı arazide traktörle ot biçti

29.06.2022 18:04

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Saray ilçesinde traktörle ot biçti.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Saray ilçesinde traktörle ot biçti.

Saray ilçesinde hayata geçirilen projeleri inceleyen Vali Balcı, daha sonra Hacı Alan Mahallesi'nde arazide ot biçen Yakup ve Vehbi Ayaz'ı ziyaret etti, traktörle ot biçti.

Balcı, burada yaptığı açıklamada, her zaman çiftçilere destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

Bugün çiftçilerinin korunga bitkisi hasat törenine katıldığını belirten Balcı, bundan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Balcı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tarıma, üretime ve çiftçiye dost bir Vali olarak ifade ediyorum. Her zaman çiftçimizin, üreticimizin yanındayız. Vanlı çiftçisini yalnız bırakmayacağız. Kaba yem bitki üretiminden, kesik yem üretimine kadar, tam desteğimizi vereceğiz."

Sonbaharda çiftçilere sertifikalı buğday, korunga, fi ve yonca tohumlarını dağıtacaklarını ifade eden Balcı, " Türkiye'deki meraların yaklaşık yüzde 10'u Van'da. 3 milyona yakın koyunumuz var. Yeni projemizi başlattık. Her bir çiftçimize 100'er koyun vermek kaydıyla 1 milyon koyun dağıtacağız. Sadece koyun vermeyeceğiz. Sıfır faizli bir yıl ödemesiz, 5 yıl vadeli koyun kredisinden Vanlı çiftçimizi ve üreticimizi yararlandıracağız. Meralarımızı koyunlarla şenlendireceğiz. 5 yılda 5 milyon, 10 liği yılda 10 milyon koyun hedefimize ulaşacağız.

'Çalışmak bizden sonuç Allah'tan' diyoruz. Sadece koyunların verilmesini sağlamayacağız. Veterinerlik hizmetlerini gerçekleştireceğiz. Aşılama hizmetlerini vereceğiz. Dolayısıyla çok güzel bir proje olacak. İnşallah bunu başaracağız."

YORUMLAR
500
Vali Dr. Ozan Balcı traktörle korunga hasadı yaptı Vali Dr. Ozan Balcı traktörle korunga hasadı yaptı Van Valisi Dr. Ozan Balcı Özalp'ta Van Valisi Dr. Ozan Balcı Özalp'ta
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van Valisi Ozan Balcı arazide traktörle ot biçti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:18 CHP'den asgari ücret önerisi: Enflasyon kadar zam yapılarak yüzde 40'lık zam kararı çıkmalı
18:02 Ersun Yanal'ın film önerisine takipçilerinden beğeni yağdı
17:56 Asgari Ücret Komisyonu iki konuda anlaşma sağladı: Temmuzdan itibaren geçerli olacak, vergi muafiyeti yeni rakam için de uygulanacak
17:40 Vagona sıkışan kedi, zeytinyağı ile kurtarıldı
17:47 Bahçeli'den "Üçlü Muhtıra" yorumu: Ülkemiz lehine stratejik bir kazanım, milli bir başarıdır
17:32 Alevlerin içinde kalan binadan atlayan kadını komşusu havada yakaladı!
16:05 İçişleri Bakanı Soylu'nun şikayeti üzerine RTÜK, Krt ve Halk Tv'ye para cezası kesti
17:16 Unutulmaz futbolcu Michael Owen, kızının yaptıklarını görünce şoke oldu! Gemma Owen cesur kıyafetiyle kucak dansı yaptı
16:48 Teknik direktör Hikmet Karaman'a "beyinsiz" diyen şahsın 2 yıla kadar hapsi isteniyor
16:46 "Aysun Kayacı'nın son hali" başlıklarıyla paylaşılan fotoğrafın aslı başka çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 18:33:48. #1.12#
SON DAKİKA: Van Valisi Ozan Balcı arazide traktörle ot biçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement