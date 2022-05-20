Van Valisi Ozan Balcı görevine başladı - Son Dakika
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Van Valisi Ozan Balcı görevine başladı

20.05.2022 14:35
Van Valisi Ozan Balcı görevine başladı

Valiler Kararnamesi ile Tokat Valiliğinden Van Valiliğine atanan Ozan Balcı, göreve başladı.

Valiler Kararnamesi ile Tokat Valiliğinden Van Valiliğine atanan Ozan Balcı, göreve başladı.

Vali Balcı, valilik önünde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, vali yardımcıları, kaymakamlar ve kurum amirleri tarafından karşılandı.

Makamında tebrikleri kabul eden Balcı, yaptığı açıklamada, şehrin geleceğe hazırlanmasına katkı sağlayacaklarını anlattı.

"Van'ın imarı, inşası ve ihyası, vatandaşların huzur ve refahına hep beraber katkı sağlamaya devam edeceğiz." diyen Balcı, şunları kaydetti:

"Bunu yaparken de kamu ve adalet duygusu, merhametle, herkesi dinleyerek, istişare ederek hareket edeceğiz. Şeffaf bir şekilde yapacağız. İnşallah Van'ın eğitiminden sporuna, sosyal politikalarından sağlığına, kültür ve turizminden iletişim ve ulaşımına, ticaretinden ormanına, köy altyapılarının geliştirilmesinden şehrin gelece hazırlanmasına, kadınından erkeğine, yaşlısından gencine, toplumun bütün parçalarına hep beraber dokunarak şehre değer katmaya çalışacağız. Değer üretenleri değerli kılacağız. Hayatı kolaylaştıracağız. Allah yar ve yardımcımız olsun."

Vali Balcı, aynı zamanda Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevini de yürütecek.

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Kaynak: AA

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