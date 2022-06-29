Van Valisi Ozan Balcı, Özalp ilçesinde ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Van Valisi Ozan Balcı, Özalp ilçesinde ziyaretlerde bulundu

29.06.2022 16:50
Van Valisi Ozan Balcı, Özalp ilçesinde ziyaretlerde bulundu

Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Özalp ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Özalp ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Balcı'yı Özalp Kaymakamlığı önünde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, kurum müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar karşıladı.

Balcı, gazetecilere, el birliği ve uyum içerisinde ilçenin problemlerini çözmek için çalışacaklarını söyledi.

İlçenin kalkınması için her alan projeler üretileceğini ifade eden Balcı, şunları kaydetti:

"Eğitimden sağlığa, sosyal politikalardan kültür turizmine, ulaşımdan altyapıya, kırsal kalkınmadan tarıma, su, kanalizasyon, ticaret, istihdama ilişkin Valiliğimiz, ilgili kurumlarımız hem de belediyemizin tüm gücüyle her türlü desteği vereceğiz." diyen Balcı, Özalplı vatandaşların hayatının kolaylaşması, mutlulukları, esenlikleri için yanlarında olduklarını belirtti.

Kaymakam Nasır'dan ilçede hayata geçirilen projelerle ilgili bilgi alan Balcı, daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Güvenlik güçleriyle görüşen Balcı, esnafı ziyaret etti.

Vali Balcı'ya ziyaretlerinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da eşlik etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van Valisi Ozan Balcı, Özalp ilçesinde ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Van Valisi Ozan Balcı, Özalp ilçesinde ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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