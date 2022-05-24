Van Valisi Ozan Balcı trafik kazasında yaralanan vali yardımcısını ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Van Valisi Ozan Balcı trafik kazasında yaralanan vali yardımcısını ziyaret etti

24.05.2022 22:36
Van Valisi Ozan Balcı trafik kazasında yaralanan vali yardımcısını ziyaret etti

Van Valisi Dr. Ozan Balcı, trafik kazasında yaralanan ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Hakkari Vali Yardımcısı Murat Yayabaşı'nı ziyaret etti.

Van Valisi Dr. Ozan Balcı, trafik kazasında yaralanan ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Hakkari Vali Yardımcısı Murat Yayabaşı'nı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, geçen hafta geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan Yayabaşı, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Sağlık durumu iyi olan Yayabaşı'nı serviste ziyaret eden Balcı, geçmiş olsun dileklerini iletti, doktorlardan bilgi aldı.

Hastane servislerini de dolaşan Balcı, karşılaştığı hastalar ve yakınlarıyla da sohbet etti.

Balcı'ya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Vali Yardımcıları Ömer Faruk Canpolat, Yavuz Arslan, Adem Balkanlıoğlu ve Başhekim Kamil Yavuzer eşlik etti.

YORUMLAR
500
4 yıl önce cinayete kurban gitmişti! Eşyaları ve kemik parçaları Kato Dağı eteklerinde ortaya çıktı 4 yıl önce cinayete kurban gitmişti! Eşyaları ve kemik parçaları Kato Dağı eteklerinde ortaya çıktı Başsavcı Dönmez'den Vali Balcı'ya ziyaret Başsavcı Dönmez'den Vali Balcı'ya ziyaret
Kaynak: AA

Araştırma, Hakkari, Balcı, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van Valisi Ozan Balcı trafik kazasında yaralanan vali yardımcısını ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika
22:05 Erdoğan'ı kızdıracak açıklama: İsveç ve Finlandiya, NATO toplantısına katılacak
21:56 4 yıl önce cinayete kurban gitmişti! Eşyaları ve kemik parçaları Kato Dağı eteklerinde ortaya çıktı
21:55 Futbolcu Kurt Zouma, kedisine şiddet uyguladığını çıktığı mahkemede kabul etti!
21:54 Macaristan Başbakanı Orban seçimi kazanır kazanmaz OHAL ilan etti!
20:51 ABD basınından ilginç iddia: DEAŞ üyesi bir terörist, Eski ABD Başkanı George Bush'a suikast planladı
20:50 Türkiye'de 24 Mayıs koronavirüs tablosu paylaşıldı! Bin 304 yeni vaka tespit edildi, 6 kişi hayatını kaybetti
20:13 Bakan Soylu açıkladı: Amanos Dağları'nda biri yeşil diğeri gri kategoride olmak üzere iki teröristi etkisiz hale getirdi
19:55 Uyuşturucu kaçakçılığından tutuklu yargılanan Ali Osman Akat tahliye edildi
19:53 Mobilya fabrikasında çıkan yangın mahalleliyi korkuttu!
18:51 Uzmanlardan kritik uyarı! Maymun çiçeğinin en önemli belirtisi vücudun 4 bölgesinde oluşan şişlikler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 22:42:12. #1.12#
SON DAKİKA: Van Valisi Ozan Balcı trafik kazasında yaralanan vali yardımcısını ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement