Van Valisi ve Belediye Başkanvekili Bilmez, arıtma tesisinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, kısa süre önce devreye alınan Merkez İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katıldığı törende hizmete giren tesisi gezen Bilmez, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan'dan bilgi aldı.

Bilmez, ön arıtma, kum tutucu, biyo fosfor havuzlar ve çökeltme havuzları gibi alanları gezerek inceledi.

Tesiste kısa bir toplantı gerçekleştiren Bilmez, daha sonra Şabaniye ve Kurubaş mahallelerindeki su terfi merkezlerini gezdi.