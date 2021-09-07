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Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, muhtarlarla buluştu - Son Dakika

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, muhtarlarla buluştu

07.09.2021 16:17
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, muhtarlarla buluştu, System.String[]

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İpekyolu ilçesindeki muhtarlarla toplantı yaptı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İpekyolu ilçesindeki muhtarlarla toplantı yaptı.

İlçenin Fidanlık Parkı'ndaki hizmet binasında düzenlenen toplantıda, büyükşehir belediyesinin kent merkezi ve ilçelerde hayata geçirdiği projeler ve hizmetlerle ilgili sunumlar yapıldı.

Ardından konuşan Vali Bilmez, kentte doğal felaketlerle mücadele çalışmalarından önemli hizmetler yaptıklarını anlattı.

Türkiye- İran sınırında alınan güvenlik önlemlerine de değinen Bilmez, sınırda düzensiz göçle mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiğini ve yakalanan göçmenlerin de İl Göç İdaresine teslim edildiğini ifade etti.

Kentte aşı çalışmalarında istenilen seviyeye henüz ulaşılmadığını belirten Bilmez, özellikle öğretmen, imam, muhtar ve kanaat önderlerinin aşı konusunda daha çok duyarlılık oluşturmasını istedi.

Muhtarlarla fırsat buldukça bir araya geleceklerini dile getiren Bilmez, şunları kaydetti:

"Muhtar, devletin mahalledeki gözü, kulağı konumunda. Hem kanunların muhtarlara yüklediği ciddi görevler var hem de toplumsal yapımızın muhtara yüklediği görevler bulunuyor. Muhtar aynı zamanda kendi mahallesinin kanaat önderidir. Mahallesinde iki kişi arasındaki uyuşmazlığı gideren elçi konumundadır. Bazen aile içindeki uyuşmazlıklara bile müdahale edebiliyor. Karakol, sağlık, okulla millet arsında köprü görevi üstleniyor. Bu nedenle zor bir görev ifa ediyorlar."

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar da hükümetleri döneminde ülkenin en ücra yerine bile tüm hizmetlerin ulaştırılması için büyük çaba sarf edildiğini ifade etti.

Ülkenin dört bir yanında hizmet seferberliği yürütüldüğünü anlatan Gülaçar, muhtarların özellikle kadın, çocuk, engelli, yaşlı ve toplumun tüm kesimlerine yönelik hizmetleri iyi anlatması gerektiğini vurguladı.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise devlet ve millet arasında köprü görevi üstlendiklerini ve kentin problemlerini Ankara'da çözüme kavuşturmak için gayret sarf ettiklerini aktardı.

Muhtarların ve vatandaşların yapılan hizmetlere sahip çıkmasını isteyen Arvas, halkın taleplerini devlet kurumlarına taşımak için çalışma yürüten tüm muhtarlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından söz alan muhtarlar, mahallelerindeki sorunları dile getirdi, sorunların çözümü konusunda fikirlerini paylaştı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel ve daire başkanlarının da katıldığı toplantıda Akdeniz Bölgesi'nde çıkan orman yangınlarında görevlendirilen itfaiye personeline teşekkür belgeleri verildi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, muhtarlarla buluştu
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, muhtarlarla buluştu
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, muhtarlarla buluştu

Emin Bilmez, İpekyolu, Muhtar, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, muhtarlarla buluştu - Son Dakika


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