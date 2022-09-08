Van Valisi Balcı terörden temizlenen Tendürek Dağı'nda askerleri ziyaret etti - Son Dakika
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Van Valisi Balcı terörden temizlenen Tendürek Dağı'nda askerleri ziyaret etti

08.09.2022 19:14
Van Valisi Balcı terörden temizlenen Tendürek Dağı'nda askerleri ziyaret etti

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Tendürek Dağı'nda yeni kurulan jandarma üs bölgesinde incelemelerde bulundu.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Tendürek Dağı'nda yeni kurulan jandarma üs bölgesinde incelemelerde bulundu.

Valiliğin internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla terörden temizlenen Çaldıran ilçesindeki Tendürek Dağı'na yol yapılarak zirvesine jandarma tarafından üs bölgesi kurulmasına başlandı.

Balcı, beraberindeki Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile çalışmaları yerinde incelemek için helikopterle Tendürek Dağı'nın zirvesindeki üs bölgesine gitti.

Kaymakam Hasan Hüsnü Türker tarafından karşılanan Balcı ve beraberindekilere üs bölgesindeki komutanlar, çalışmalar ve alınan güvenlik önlemleriyle ilgili bilgi verdi.

Güvenlik güçlerine yaptıkları başarılı operasyonlar ve çalışmalardan dolayı teşekkür eden Balcı, "Yeni üs bölgemiz vatana ve millete hayırlı olsun. Kazasız belasız görevler diliyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun." dedi.

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Kaynak: AA

Tendürek Dağı, Jandarma, Balcı, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van Valisi Balcı terörden temizlenen Tendürek Dağı'nda askerleri ziyaret etti - Son Dakika

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