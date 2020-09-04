Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Bilmez, AA Bölge Müdürü Yakut'u kabul etti - Son Dakika

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Anadolu Ajansı (AA) Van Bölge Müdürü İbrahim Yakut'u makamında kabul etti.
Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, kabulde, AA'nın çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, bölgenin tanıtımı konusunda AA'nın önemli projelere imza attığını söyledi.
Bilmez, Bölge Müdürü Yakut'un takdim ettiği, AA tarafından hazırlanan "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız" albümünü inceledi.
AA Bölge Müdürü Yakut, AA'nın çalışmaları hakkında Vali ve Belediye Başkan Vekili Bilmez'e bilgi verdi. Yakut, AA'nın dünyanın en etkili ve saygın haber ajansları arasında yer aldığını anlattı.
AA'nın yurt dışında 41 merkezde ofisi ve 100 ülkede temsilciliğinin bulunduğunu dile getiren Yakut, 13 dilde yapılan yayınla dünya gündeminin abonelere servis edildiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 14:41 - Kaynak: AA
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