Van valizlerinde kilosu 14 bin lira olan trüf mantarı ele geçirildi - Son Dakika

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Van valizlerinde kilosu 14 bin lira olan trüf mantarı ele geçirildi
7 saat önce
VAN Valizlerinde kilosu 14 bin lira olan trüf mantarı ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:00 Kaynak: DHA
VAN Valizlerinde kilosu 14 bin lira olan trüf mantarı ele geçirildi
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