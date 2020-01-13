Van-van'da eğitime kar engeli - Son Dakika
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Van-van'da eğitime kar engeli

6 saat önce

Van'da eğitime kar engeli (3)VAN'DA KARLA BİRLİKTE SİS DE ETKİLİ OLDUVan'da kar yağışı ile birlikte sis de etkili oldu.

Van'da eğitime kar engeli (3)

VAN'DA KARLA BİRLİKTE SİS DE ETKİLİ OLDU

Van'da kar yağışı ile birlikte sis de etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle kapanan 359 yerleşim biriminin yolunun yeniden ulaşıma açılması için Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, yoğun mücadele yürütürken, Karayolları ekipleri de Van- Hakkari Karayolu'ndaki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde sürekli kar temizleme çalışması yaptı. Görüş mesafesinin zaman zaman 5 metreye kadar düşdüğü bölgede, sürücüler zor anlar yaşadı.

Yetkililer, sürücülerin kar ve buzlanmaya karşı zincirsiz yolya çıkılmaması uyarısında bulundu.

Van-van'da eğitime kar engeli

Hakkari, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:32 Kaynak: DHA
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