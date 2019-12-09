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Van-van'da kar 33 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

6 saat önce

Van'da kar 33 yerleşim yeri ulaşıma kapandıVan ve çevresinde kar yağışı etkili oldu.

Van'da kar 33 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van ve çevresinde kar yağışı etkili oldu. 33 yerleşim yerine ulaşımın sağlanamadığı kentte etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düştü.

Van merkezinde saban saaatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte Van- Gürpınar karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde sürücüler zor anlar yaşadı. Bir anda bastıran kar yağışı, kısa zamanda çevreyi beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle Van genelinde 14 mahelle ve 19 mezra yolu ulaşıma kapanırken, Kurubaş Geçidi'nde kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu. Karayollarına bağlı iş makineleri yollarda sürekli kar temizleme çalışması yaptı. Zaman zaman etkili olan sis de görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü. Yağışların gün boyu etkisini sürdüreceği belirtildi.

BÜYÜKŞEHİR KENTTE KAR TEMİZLİĞİ YAPTI

Kar yağışı ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı'na bağlı temizlik işçileri, vatandaşların daha rahat yürüyebilmesi için kent merkezindeki kaldırımlardaki kar kütlelerini temizledi. Ekip amiri Bülent Ulutaş, kent merkezinde kar etkisini gösterir göstermez ekiplerin kar temizleme çalışması başlattığını belirterek, Kış boyunca bu çalışmalarımız devam edecek. Vatandaşlarımızın daha rahat yürüyebilmesi için kaldırımlardaki kar kütlelerini temizliyoruz. 37 kişilik ekiple bu çalışmalarımız devam ediyor dedi.

Van-van'da kar 33 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Gürpınar, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:04 Kaynak: DHA
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