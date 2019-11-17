Van ve Ağrı'dan 84 öğrenci, Çanakkale, Ankara ve İstanbul gezisine gönderildi- Yeniden

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından yürütülen 'Yarın çok genç olacak' projesi kapsamında Van ve Ağrı'dan toplam 84 öğrenci, Ankara, İstanbul ve Çanakkale'yi kapsayan bir haftalık geziye gönderildi.

İçişleri Bakanlığı'nca yürütülen 'Yarın çok genç olacak' projesi kapsamında, maddi durumundan dolayı daha önce hiç il dışına çıkmamış başarılı öğrenciler, İstanbul, Ankara ve Çanakkale'ye uğurlandı. Van merkez ve Ağrı'daki çeşitli okullarda okuyan toplam 84 öğrenci, Van Ferit Melen Havalimanı'ndan Ankara'ya uğurlandı. İlk grup öğrenciyi, Vali Mehmet Emin Bilmez uğurladı. İlk kez uçağa binen öğrencilerin oldukça heyecanlı oldukları gözlendi.

Öğrencileri uğurlayan Vali Bilmez, "Ankara, İstanbul ve Çanakkale'deki tarihi ve turistik mekanları gezin. Oradaki arkadaşlarınızla, insanlarla kaynaşın. İlimizin güzelliklerini anlatın. Onları da Van'a davet edin" dedi.

Öğrenciler, yolculuk edecekleri uçakların önünde Vali Bilmez ile cep telefonlarıyla öz çekim yaptı.