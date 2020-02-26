Van ve Ağrı'ya sahra hastaneleri gönderildi - Son Dakika
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Van ve Ağrı'ya sahra hastaneleri gönderildi

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı personeli ve sahra hastanelerinin Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait iki nakliye uçağı ile Van ve Ağrı'ya ulaştırıldığını açıkladı.

Van ve Ağrı'ya sahra hastaneleri gönderildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı personeli ve sahra hastanelerinin Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait iki nakliye uçağı ile Van ve Ağrı'ya ulaştırıldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait iki nakliye uçağı, Sağlık Bakanlığı personeli ve sahra hastanelerini Ankara'dan Van ve Ağrı'ya ulaştırdı" ifadelerine yer verildi.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Ağrı, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:31 Kaynak: İHA
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