Son Dakika Haberleri: Van ve Bingöl'de eğitime kar engeli

Van ve Bingöl'de eğitime kar engeli

38 dakika önce

Van'ın Başkale ilçesi ile Bingöl'ün merkez ve 6 ilçesinde yarın okulların tatil edildiği bildirildi.

Van ve Bingöl'de eğitime kar engeli, System.String[]
Van'ın Başkale ilçesi ile Bingöl'ün merkez ve 6 ilçesinde yarın okulların tatil edildiği bildirildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:45 

Başkale, Van, Bingöl, Ekonomi
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