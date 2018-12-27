Van ve Bingöl'de eğitime kar engeli
38 dakika önce
Van'ın Başkale ilçesi ile Bingöl'ün merkez ve 6 ilçesinde yarın okulların tatil edildiği bildirildi.
Van
'ın Başkale
ilçesi ile Bingöl
'ün merkez ve 6 ilçesinde yarın okulların tatil edildiği bildirildi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:45
Dalgıç Polis, Buzları Kırıp Donmak Üzere Olan Köpeği Kurtardı
Tarkan'dan 3 Milyonluk Reklam Anlaşması!
Fransa'daki Gösteriler Nedeniyle 43 Bin Kişi İşsiz Kaldı
17 Yıldır Cinsel Organsız Yaşayan Suriyeli Genç Kız İsyan Etti: Yardım Edin