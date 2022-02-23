Van ve Bitlis'te 15 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
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Van ve Bitlis'te 15 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

23.02.2022 10:46
Van ve Bitlis'te 15 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Van ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 5 mezra, Başkale'de bir mahalle, Çatak'ta 4 mahalle, bir mezra, Gürpınar'da ise bir mezra olmak üzere 12 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca Van-Bahçesaray kara yolu yoğun tipi ve çığ tehlikesi nedeniyle Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından ulaşıma kapatıldı.

İlçeye ulaşım Bitlis'in Hizan ilçesinden sağlanıyor.

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, gece etkili olan kar nedeniyle 3 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Kurtkan, kardan kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlatıldığını belirtti.

Muş

Muş'ta etkili olan kar nedeniyle belediye ekipleri, kaldırımlarda temizlik çalışması başlatırken vatandaşlar da ara sokaklarda ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

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Başkale, Bitlis, kar, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van ve Bitlis'te 15 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika


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