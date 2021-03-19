Van ve Bitlis'te 242 yerleşim biriminin yolu olumsuz hava koşulları nedeniyle kapandı

Van ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 242 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 242 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle 205 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Bitlis'te de 37 yerleşim yerinin yolu olumsuz hava koşullarından kaynaklı kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle 37 köye ulaşımın sağlanamadığını söyledi. Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için kardan kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

Bitlis, kar, Van, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Van ve Bitlis'te 242 yerleşim biriminin yolu olumsuz hava koşulları nedeniyle kapandı - Son Dakika

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