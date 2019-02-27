Van ve Bitlis'te 338 Yerleşim Biriminin Yolu Kardan Kapandı

VAN ve Bitlis'te dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 338 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

VAN ve Bitlis'te dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 338 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı. Van çevresinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan ve aralıklarla yağan kar yağışı özellikle ulaşımda aksamalara neden oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle 39 mahalle ve 42 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Kapanan mahalle ve mezra yollarının açılması için Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. BİTLİS'TE 257 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI



Kar yağışının etkili olduğu Bitlis'te ise 257 köy yolu ulaşıma kapandı. Dün akşam başlayan ve sabah saatlerine kadar süren karın kalınlığı 25, yerdeki toplam kar kalınlığı ise 1,5 metreyi aştığı kentte, kapalı olan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma yapıyor. - Bitlis

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