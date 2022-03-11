VAN VE BİTLİS'TE 445 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI - Son Dakika
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VAN VE BİTLİS'TE 445 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI

11.03.2022 11:19

VAN ve Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 445 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

VAN ve Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 445 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımı olumsuz etkiledi. Bahçesaray, Başkale, Çatak, Gürpınar, Özalp ve Çaldıran ilçelerinde 283 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri mahalle ve mezra yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yağışın 3 gündür etkili olduğu Bitlis'te ise kar kalınlığı kent merkezinde yaklaşık 1 metreye ulaştı, yüksek kesimlerde ise 2 metreyi aştı. Araçlar kara gömüldü, 162 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi, 10 ayrı şantiyedeki 75 personel ve 50 iş makinesiyle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri ana yolları açık tutmak için, belediye ekipleri ise mahalle aralarında karla mücadele çalışmalarını sürdürdü. Okulların da tatil edildiği kentte, kar yağışının ileriki günlerde de aralıklarla devam edeceğini bildiren yetkililer, özellikle eğimi fazla olan bölgelerde çığ tehlikesine karşı vatandaşları uyardı. (DHA)

VAN VE BİTLİS'TE 445 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI
VAN VE BİTLİS'TE 445 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI
VAN VE BİTLİS'TE 445 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI
VAN VE BİTLİS'TE 445 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI
VAN VE BİTLİS'TE 445 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI
VAN VE BİTLİS'TE 445 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI
VAN VE BİTLİS'TE 445 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI
VAN VE BİTLİS'TE 445 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI
VAN VE BİTLİS'TE 445 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI
VAN VE BİTLİS'TE 445 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI
VAN VE BİTLİS'TE 445 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI
VAN VE BİTLİS'TE 445 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI
VAN VE BİTLİS'TE 445 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI
VAN VE BİTLİS'TE 445 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI

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Bitlis kent merkezi kar nedeniyle beyaza büründü Bitlis kent merkezi kar nedeniyle beyaza büründü Kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor Kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor

Başkale, Bitlis, kar, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VAN VE BİTLİS'TE 445 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: VAN VE BİTLİS'TE 445 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI - Son Dakika
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