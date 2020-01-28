Van ve Bitlis'te 5 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van ve Bitlis'te 5 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Van ve Bitlis'te 5 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

6 saat önce

Van ve Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle 5 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Van ve Bitlis'te 5 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor, System.String[]

Van ve Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle 5 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkale ilçesinde kar ve tipi nedeniyle 2 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı ekipler de kent merkezinde biriken karı kamyonlarla şehir dışına taşıyor.

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, 3 köy yolunun kardan dolayı kapandığını belirtti.

Kurtkan, kapalı yolların açılması için karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Hakkari'de de kar ve tipi nedeniyle önceki gün kapalı olan 10 köy ve mezra yolu İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucu açıldı.

Ekipler, söz konusu yollarda genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Buzlanma ve don bekleniyor

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar genellikle kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Günün en yüksek sıcaklığının Van'da 3, sıfırın altında olmak üzere Muş'ta 4, Hakkari ve Bitlis'te 1 derece olması öngörülüyor.

Başkale, Bitlis, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:12 Kaynak: AA
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