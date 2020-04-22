Van ve Bitlis'te çocuklar evlerini süsleyerek 23 Nisan'ı kutluyor - Son Dakika

Van ve Bitlis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime geçilmesi üzerine okula gidemeyen çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutlamaya hazırlanıyor.

Van'ın Saray ilçesinde çocuklar, sınıf öğretmenlerinin öncülüğünde, ailelerinin de yardımıyla evlerini süsleyerek Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan için hazırlık yapıyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle eğitime uzaktan devam eden öğrenciler evlerinin bahçesini, odalarını, camları ve duvarları Atatürk posteri, Türk bayrağı ve balonlarla süsledi.

Şiir okuyan, dans edip şarkı söyleyen öğrenciler etkinliklerini telefonla kaydederek görüntüleri de öğretmenlerine ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine gönderiyor.

"Öğrencilerimiz bizi duygulandırdı"

Saray İlçe Milli Eğitim Müdürü Elfesiyar Duyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin hazırladığı videoların kendilerini duygulandırdığını söyledi.

Tüm öğrencilerin bayramını kutlayan Duyar, bu yıl Kovid-19 nedeniyle yurt genelinde eğitime ara verilmesinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerini de etkilediğini belirtti.

Her yıl coşkuyla kutlanan 23 Nisan'ın bu yıl öğrenciler tarafından evlerde gerçekleştirilen etkinliklerle kutlandığını dile getiren Duyar, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz hazırladıkları etkinlikleri videoya çekerek bize gönderdi. Öğrenciler çok güzel etkinlikler hazırlamış. Duygulu anlar yaşadık. Onları güzel çalışmalarından dolayı kutluyorum. Yüzlerde gülücüklerin, kalplerde sevgi ve umut çiçeklerinin hiç solmadığı daha güzel bir dünya diliyorum. Tüm çocuklarımızın bayramını kutluyorum. Bu cennet vatanı bizlere emanet eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Çocuklarımızın hayal güçleriyle süsledikleri evleri dünyayı daha da güzelleştirecektir."

Koçbaşı İlkokulunda görevli Ayşegül Erener ise öğrencilerin salgın nedeniyle bayramı evlerinde kutlayıp cep telefonlarına kaydettiklerini aktardı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün hazırladığı proje karşısında hem heyecanlandıklarını hem de mutlu olduklarını anlatan Erener, "Bir haftada organize olduk. Öğrencilerimiz evlerini süsleyerek hazırlandı. Çektikleri videoları bize gönderdi. Çok güzel etkinlikler düzenlediler. Hem gururlandık hem de duygulandık. Çok güzel videolar izledik." dedi.

Ezberledikleri şiir ve şarkıları anne babalarına okudular

Bitlis'in Beşminare Mahallesi'nde yaşayan Sedef (7) ve Nihat Efe Yürücüoğlu (9) kardeşler de öğretmenlerinin verdiği şiir ve şarkıları ezberleyerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na hazırlanıyor.

Evin bir bölümünü Türk bayrakları, balon ve yaptıkları resimlerle süsleyen kardeşler, ezberledikleri şiir ve şarkıları da anne, baba ve evde besledikleri kuşlarına okuyarak 23 Nisan'ı kutluyor.

Baba Cihat Yürücüoğlu, Kovid-19 salgını dolayısıyla Cumhurbaşkanı ve bakanların önerilerini dinlediklerini, dışarı çıkmayarak kuralla uyduklarını belirtti.

Çocuklarının hem televizyondan hem de öğretmenlerinin verdiği program dahilinde ders yaptığını anlatan Yürücü, "Çocuklar derslerin dışında kuşlarla ilgileniyorlar. Onlara hayvan sevgisini aşılıyorum. 23 Nisan'ı da okulda çocuklarımızla kutlamak isterdik ama virüs nedeniyle evde kutlamak zorunda kaldık. Çocuklar şiir ve şarkılarını ezberledi. Okuldaymış gibi kuşlara ve bize okudular. Bu yıl da böyle kutlamak nasip oldu. Tüm Türkiye'nin bu kurallara uyarak evde kalmasını istiyoruz." diye konuştu.

Nihat Efe Yürücüoğlu ise kısıtlama nedeniyle evden çıkamadıklarını dile getirerek, "Okulların kapalı olmasından dolayı 23 Nisan için ezberlediğimizi şiir ve şarkıları ailemize ve muhabbet kuşlarımıza okuduk. 23 Nisan'ı evimizde kutladık. Tüm arkadaşlarıma sesleniyorum; dışarı çıkmayın, kuralla uyun, virüs bitsin okulumuza gidelim." ifadesini kullandı.