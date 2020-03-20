Van ve Bitlis'te dezenfekte çalışmaları - Son Dakika

Van'ın Saray ve Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Günkırı beldesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Van'ın Saray ilçesinde belediye ekipleri, ilçedeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında dezenfekte çalışması yaptı.

Cami ve okullarda da temizlik çalışması yürüten ekipler, çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Günkırı Beldesinde de camiler, mescitler ve belediye binası dezenfekte edildi.

Günkırı Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy, yaptığı açıklamada, vatandaşların salgına karşı daha duyarlı olması gerektiğini belirterek, herkesin kişisel temizliğine önem vermesini istedi.