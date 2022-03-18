VAN VE BİTLİS'TE DONDURUCU SOĞUKLAR; 3 METRELİK BUZ SARKITLARI OLUŞTU - Son Dakika
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VAN VE BİTLİS'TE DONDURUCU SOĞUKLAR; 3 METRELİK BUZ SARKITLARI OLUŞTU

18.03.2022 11:11

VAN ve Bitlis'te kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor.

VAN ve Bitlis'te kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor. Türkiye'de 17 Mart'ta ölçülen en düşük sıcaklık Bitlis'in Adilcevaz ilçesinin Çanakyayla köyünde eksi 30,8 olarak kaydedilirken, 18 Mart'ta ise Türkiye'nin en soğuk yeri Çaldıran ilçesinin Bezirhane Mahallesi'nde eksi 21,9 olarak ölçüldü.

Bitlis'te günlerdir yağan ve yer yer 2 metreyi bulan karla mücadele sürerken, yağışın ardından dondurucu soğuklar etkili olmaya başladı. Türkiye'nin en soğuk yeri 17 Mart'ta sıfırın altında 30,8 dereceyle Bitlis'in Adilcevaz ilçesi Çanakyayla köyünde ölçüldü. Hayatı olumsuz etkileyen soğuk havayla birlikte evlerin çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Van'da da dondurucu soğuklar etkisini gösteriyor. Türkiye'nin en soğuk yerleşim yerlerinden biri olan kentin Çaldıran ilçesi Bezirhane Mahallesi, 18 Mart'ta sıfırın altında 21,9 dereceyle ülkenin en soğuk yeri olarak kaydedildi.

Başkale ilçesinde de soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Binaların çatılarında, boyları 3 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu. Belediye ekipleri ilçede tehlike oluşturan buz sarkıtlarını temizlemek çalışması başlattı. İlçede yaşayan Levent Erdaş, Başkale'nin en soğuk yıllarını yaşadıklarını söyleyerek, "Uzun yıllardır böyle soğuk yaşamamıştık. Yazı beklerken kışın ortasına düştük. Cemreler düştü, biz ilkbaharı beklerken çatılardaki buz sarkıtları aşağıya kadar uzamış. Geceleri bazen hava eksi 20'ye kadar düşüyor" diye konuştu.

Meteoroloji yetkilileri Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde kar yağışının pazartesi gününe kadar aralıklarla, Bitlis ve Van'ın güney kesimlerinde de zaman zaman kuvvetli olmasını beklediklerini açıkladı. Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının pazar günü itibarıyla artacağı belirtildi. Yetkililer, bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarında çığ riskine karşı halka da uyarıda bulundu.

VAN VE BİTLİS'TE DONDURUCU SOĞUKLAR; 3 METRELİK BUZ SARKITLARI OLUŞTU
VAN VE BİTLİS'TE DONDURUCU SOĞUKLAR; 3 METRELİK BUZ SARKITLARI OLUŞTU
VAN VE BİTLİS'TE DONDURUCU SOĞUKLAR; 3 METRELİK BUZ SARKITLARI OLUŞTU
VAN VE BİTLİS'TE DONDURUCU SOĞUKLAR; 3 METRELİK BUZ SARKITLARI OLUŞTU
VAN VE BİTLİS'TE DONDURUCU SOĞUKLAR; 3 METRELİK BUZ SARKITLARI OLUŞTU
VAN VE BİTLİS'TE DONDURUCU SOĞUKLAR; 3 METRELİK BUZ SARKITLARI OLUŞTU
VAN VE BİTLİS'TE DONDURUCU SOĞUKLAR; 3 METRELİK BUZ SARKITLARI OLUŞTU
VAN VE BİTLİS'TE DONDURUCU SOĞUKLAR; 3 METRELİK BUZ SARKITLARI OLUŞTU
VAN VE BİTLİS'TE DONDURUCU SOĞUKLAR; 3 METRELİK BUZ SARKITLARI OLUŞTU
VAN VE BİTLİS'TE DONDURUCU SOĞUKLAR; 3 METRELİK BUZ SARKITLARI OLUŞTU
VAN VE BİTLİS'TE DONDURUCU SOĞUKLAR; 3 METRELİK BUZ SARKITLARI OLUŞTU
VAN VE BİTLİS'TE DONDURUCU SOĞUKLAR; 3 METRELİK BUZ SARKITLARI OLUŞTU
VAN VE BİTLİS'TE DONDURUCU SOĞUKLAR; 3 METRELİK BUZ SARKITLARI OLUŞTU
VAN VE BİTLİS'TE DONDURUCU SOĞUKLAR; 3 METRELİK BUZ SARKITLARI OLUŞTU

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VAN VE BİTLİS'TE DONDURUCU SOĞUKLAR; 3 METRELİK BUZ SARKITLARI OLUŞTU - Son Dakika


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SON DAKİKA: VAN VE BİTLİS'TE DONDURUCU SOĞUKLAR; 3 METRELİK BUZ SARKITLARI OLUŞTU - Son Dakika
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