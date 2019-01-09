Son Dakika Haberleri: Van ve Bitlis'te Eğitime Kar Engeli

Van ve Bitlis'te Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Van'ın Çatak ve Çaldıran ile Bitlis'in Tatvan ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Van ve Bitlis'te Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Van'ın Çatak ve Çaldıran ile Bitlis'in Tatvan ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve meteorolojinin verileri göz önünde bulundurularak ilk ve orta dereceli okulların, Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile yarın tatil edildiğini belirtti.

Çaldıran Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve sonrasında oluşacak buzlanma nedeniyle öğrenci ve öğretmenlerin mağdur olmamaları için ilçedeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın günü ara verildiği duyuruldu.

Bitlis

Tatvan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe merkezi ve köylerde ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitim yapılmayacağı belirtildi.

Açıklamada, bu süre zarfında ilçede görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı aktarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 07:46 Kaynak: AA

Çaldıran, Çatak, Van, Bitlis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tek Katlı Evler Kara Gömüldü Polis Nişanlısını Rehin Alan Genci Kalbinden Vurdu! Olay Anı Kamerada

Kerkük'te Bayrak Krizi Büyüyor! Irak Hükümeti'nden Büyük Tepki Geldi Ücretli Poşetlerle İlgili Yeni Uygulama: Poşetlerin Bir Yüzünde Sıfır Atık Logosu Kullanılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 20:51:55. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van ve Bitlis'te Eğitime Kar Engeli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]