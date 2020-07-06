Van ve Bitlis'te göçmen kaçakçılığı operasyonuna 5 gözaltı - Son Dakika

Van ve Bitlis'te göçmen kaçakçılığı operasyonuna 5 gözaltı
VAN ve Bitlis'te polisin göçmen kaçakçılığı yapan kişilere yönelik düzenlediği operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.
VAN ve Bitlis'te polisin göçmen kaçakçılığı yapan kişilere yönelik düzenlediği operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Van Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin 'Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti' yapan kişilere yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında Van ve Bitlis'te operasyonlar düzenlendi. Düzensiz göçmenleri yasa dışı yollarla ülkeye sokan, barındıran ve büyük şehirlere sevkini yapan 8 şüpheliye yönelik 2 gün önce düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Soruşturma kapsamında diğer 3 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 13:16 Kaynak: DHA
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