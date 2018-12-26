Son Dakika Haberleri: Van ve Bitlis'te Kapalı Yolları Açma Çalışmaları Sürüyor

Van ve Bitlis'te Kapalı Yolları Açma Çalışmaları Sürüyor

39 dakika önce

VAN ve Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle kapalı olan çok sayıda yerleşim biriminin yolu açıldı, 81 yerleşim biriminin yolunun açılması için de çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Van ve Bitlis'te Kapalı Yolları Açma Çalışmaları Sürüyor, System.String[]
VAN ve Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle kapalı olan çok sayıda yerleşim biriminin yolu açıldı,  81 yerleşim biriminin yolunun açılması için de çalışmalar aralıksız devam ediyor. 

Van'da 2 gün boyunca etkili olan ve ulaşımı etkileyen kar yağışının durmasıyla Van Büyükşehir Belediyesi, 175 iş makinesi ve 596 personelle yoğun bir çalışma yürüttü. Çalışmalarda, kapalı olan 258 yerleşim biriminden 199'nun yolu kardan temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı. Halen kapalı olan 59 yerleşim biriminin açılması için de Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri yoğun bir çalışma yürütüyor. 

Bitlis'te de kar yağışının durmasından sonra yol açma çalışmalarına başlandı. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 139 köy yolundan 117'si  İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu ulaşıma açılırken, kapalı olan  22 köy yolunun açılması için de çalışmalar sürdürülüyor.

- Bitlis

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:10 Kaynak: DHA

Van, Bitlis, 3. Sayfa, Güncel
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