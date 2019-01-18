Van ve Bitlis'te Kapanan Yollar Açılıyor
34 dakika önce
VAN ve Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 111 yerleşim yerinin yolu tekrar açılmaya başladı.
VAN ve Bitlis
'te etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 111 yerleşim yerinin yolu tekrar açılmaya başladı. Karla mücadele ekipleri, yağışın durmasının ardından yolları açmak için çalışma başlattı. Van
ve çevresinde etkili olan kar yağışının durmasıyla birlikte kapanan 46 mahalle ve mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri yoğun bir çalışma yürütürken, kar yağışının etkili olduğu Bitlis'te ise 65 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan köy ve mezra yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:10 Kaynak: DHA
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